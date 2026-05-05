Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було майже 150 боїв, найбільше – на Гуляйпільському напрямку

На фронті протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій українських військ. Зокрема, авіаударів зазнали низка населених пунктів Сумської та Запорізької областей.

Хоча протягом останніх тижнів найбільше атак РФ фіксували на Покровському напрямку, минулої доби найбільше боєзіткнень відбулося на Гуляйпільському напрямку. На цій ділянці фронті зафіксували 29 російських атак у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка, Чарівне, Верхня Терса та Воздвижівська.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 24 російських штурмів.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Торецького, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На Оріхівському напрямку противник намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

Читайте також: Сирський: російські війська намагаються закріпитися на околицях Костянтинівки

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».