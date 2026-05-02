Сирський: російські війська намагаються закріпитися на околицях Костянтинівки

Активність російських військ в районах Слов’янсько-Краматорської та Костянтинівсько-Дружківської агломерацій у квітні «помітно зросла», заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 2 травня.

Він повідомив про роботу в зоні відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють цю ділянку. За даними Сирського, російська армія намагається здійснювати там наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Від початку тижня на 1 травня армія РФ вдалася до 76 атак на Костянтинівському напрямку.

«Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника», – написав Сирський у своїх соцмережах.

Головнокомандувач додав, що обговорив із командним складом поточну обстановку на полі бою, стан забезпечення військ, а також пропозиції командирів щодо виявлення та знищення російських піхотних груп. Основну увагу приділяють протидії російським дронам, облаштуванню оборонних рубежів та фортифікацій, потребам частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах.

Сирський заявив, що на місці ухвалив низку оперативних рішень щодо поліпшення постачання українських захисників.

27 квітня DeepState зафіксував незначне, але важливе просування агресора біля Костянтинівки – з огляду на мапу, армія РФ підійшла до її околиць зі сходу.