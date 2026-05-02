Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили 27 російських штурмів на Покровському напрямку за добу

Українські військові на Покровському напрямку, березенб 2026 року
Протягом попередньої доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні на ранок 2 травня.

За даними командвання, напередодні українські війська уразили пункт управління РФ, дві артилерійських системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу.

Три боєзіткнення мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Російські війська вісім разів штурмували українські позиції на Південно-Слобожанському напрямку. Дві російських атаки мали місце на Куп’янському напрямку.

Сили оборони відбили 13 спроб російських загарбників просуватися на Лиманському напрямку, чотири на Слов’янському напрямку і сім – на Костянтинівському.


На Краматорському напрямку командування не фіксувало російських атак протягом доби.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине, Новопавлівка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Золотий Колодязь», – йдеться в зведенні.

Армія РФ дев’ять разів атакувала на Олександрівському напрямку. 18 російських атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку – в районах Варварівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля.

Штаб також звітує про відбиття однієї російських спроби просунутися на Оріхівському напрямку і трьох – на Придніпровському.


26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».

