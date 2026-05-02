Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили 27 російських штурмів на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в зведенні на ранок 2 травня.

За даними командвання, напередодні українські війська уразили пункт управління РФ, дві артилерійських системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу.

Три боєзіткнення мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Російські війська вісім разів штурмували українські позиції на Південно-Слобожанському напрямку. Дві російських атаки мали місце на Куп’янському напрямку.

Сили оборони відбили 13 спроб російських загарбників просуватися на Лиманському напрямку, чотири на Слов’янському напрямку і сім – на Костянтинівському.





На Краматорському напрямку командування не фіксувало російських атак протягом доби.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине, Новопавлівка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Золотий Колодязь», – йдеться в зведенні.

Армія РФ дев’ять разів атакувала на Олександрівському напрямку. 18 російських атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку – в районах Варварівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля.

Штаб також звітує про відбиття однієї російських спроби просунутися на Оріхівському напрямку і трьох – на Придніпровському.





26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».