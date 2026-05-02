Армія Росії втратила понад 1200 військових протягом доби – українське командування

Російські війська втратили близько 1 240 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 травня.

Українське командування оцінює загальні втрати армії Росії за час повномасштабного вторгнення в 1 332 950 військових.

Крім того, за даними штабу, російські війська втратили:

11 906 танків (+3 за добу)

24 500 бойових броньованих машин (+4)

41 117 артилерійських систем (+73)

1 763 реактивних системи залпового вогню (+6)

1 357 засобів протиповітряної оборони

435 літаків

352 гелікоптери

267 589 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+2 305)

4 579 крилатих ракет

33 кораблі й катери

2 підводних човни

93 274 автомобілі й автоцистерни (+265)

4 151 одиниці спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



