Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ про фронт: третина боїв відбулася на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За даними штабу, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де противник здійснив 31 атаку
За даними штабу, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де противник здійснив 31 атаку

На фронті від початку доби відбулося 150 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де противник здійснив 31 атаку, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Вільного й Сергіївки. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 23 російські атаки, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. Ще три боєзіткнення тривають.

Бойові дії також протягом дня відбувались на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському напрямках.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не було.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

Форум

XS
SM
MD
LG