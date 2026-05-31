Генштаб ЗСУ: на фронті було майже 230 боїв, 40 з них – на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 229 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше російських атак – 40 – зафіксували на Покровському напрямку, де сили РФ намагалися прорватися в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 29 атак у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного та Варварівки.



По десять російських штурмів Сили оборони відбили на Південно-Слобожанському, Костянтинівському та Оріхівському напрямках.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському та Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямку.

Читайте також: Нові контракти для ЗСУ: Що кажуть самі військові?

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.



