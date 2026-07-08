Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було понад 270 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав одного ракетного удару, здійснив 90 авіаударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони-камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 42 - із реактивних систем залпового вогню.



Найбільше російських атак зафіксували на Покровському напрямку. Тут українські захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Родинське, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка.

Також на Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів, а на Гуляйпільському напрямку здійснив 24 атаки у бік Добропілля, Гіркого, Цвіткового, Староукраїнки, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Оленокостянтинівки.



У Генштабі повідомляють, що на Костянтинівському напрямку війська РФ здійснили 18 атак, а на Лиманському напрямку вони 17 разів намагалися вклинитися в українську оборону.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському



На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Наприкінці червня в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



