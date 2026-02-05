Генштаб ЗСУ повідомив про 140 боїв на фронті

На фронті від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штабу ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак – 27 – було на Покровському напрямку, де сили РФ намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. У деяких локаціях бої досі тривають.

Також інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку – тут було 22 російські атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого. У деяких локаціях продовжуються бої.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники сьогодні 17 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Лиманському та Слов’янському напрямках було по вісім російських атак.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.





Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



