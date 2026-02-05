Доступність посилання

Генштаб ЗСУ повідомив про 140 боїв на фронті

Майже половина всіх боїв відбулася на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках
На фронті від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штабу ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак – 27 – було на Покровському напрямку, де сили РФ намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. У деяких локаціях бої досі тривають.

Також інтенсивні бої продовжуються на Гуляйпільському напрямку – тут було 22 російські атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого. У деяких локаціях продовжуються бої.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники сьогодні 17 разів штурмували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Лиманському та Слов’янському напрямках було по вісім російських атак.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.


Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.


