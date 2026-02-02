Генштаб ЗСУ повідомив про 63 бої на фронті, майже половина – на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 63 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на 16:00.



Майже половина з усіх боїв відбулася на Покровському напрямку – тут з початку доби російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка. Сили оборони вже відбили 21 атаку.



На Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках за неповний день було 15 боїв – по вісім і сім атак відповідно. Боєзіткнення відбувалися поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопалівки, Софіївки, а також біля Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Добропілля, Зеленого.

Сили РФ також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському

На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не було.

Читайте також: Армія РФ масовано атакувала трасу Павлоград – Покровськ: логістика ЗСУ під загрозою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.