Генштаб ЗСУ повідомив про майже 200 боїв на фронті від початку доби

З початку доби на фронті відбулося 194 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, майже чверть боїв відбулася на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту війська РФ здійснили 54 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка. У деяких локаціях бої досі тривають.



На Гуляйпільському напрямку сили РФ атакували 29 разів – у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки. Чотири боєзіткнення ще тривають.



На Костянтинівському напрямку противник сьогодні 16 разів штурмував позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки, додають у штабі.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: «Бойові пінгвіни» на фронті. Як Антарктида непомітно допомагає Україні у війні?

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.







