Генштаб: на фронті від початку доби було 86 боєзіткнень

На фронті від початку доби 8 липня відбулося 86 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільше боїв було на Покровському напрямку, де загарбники здійснили 37 спроб потіснити українських військових із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут та в напрямках Покровська й Новопавлівки.

«Сили оборони стримують натиск і вже відбили 28 атак, уточнили в Генштабі. Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Крім того, кажуть у командуванні, бойові зіткнення зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському напрямках.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.