Генштаб: на фронті за добу зафіксували 158 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень, повідомив вранці 28 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільше боїв було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине, а також у напрямках населених пунктів Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське», – йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку було 18 російських атак, на Торецькому – 12, на Новопавлівському – 10.

«На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили дев’ять атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська», – зазначили у Генштабі.

Згідно зі зведенням, бойові дії також відбувалися на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, загарбники завдали 86 авіаційних ударів, скинули 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4413 дронів-камікадзе та здійснили 5960 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 85 – із реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».