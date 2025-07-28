В ISW заявили про просування військ РФ у бік Сіверська

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Сіверська на Донеччині під час посиленого механізованого наступу силами розміром з роту, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, про просування свідчать геолоковані відеозаписи, опубліковані 27 липня.

В ISW вказують, що українська бригада, яка відбила наступ, повідомила, що російські війська застосували шість танків, три бронетранспортери, шість бойових броньованих машин, броньовану евакуаційну машину, 12 цивільних автомобілів, два баггі й 41 мотоцикл.

«Російські війська давно намагаються захопити Сіверськ і послідовно атакують вздовж лінії фронту на Сіверському напрямку щонайменше з літа 2024 року. Вони здійснили серію механізованих штурмів силами розміром з батальйон на Сіверському напрямку в листопаді й грудні 2024 року, але в інших випадках здебільшого проводили повільні, виснажливі піхотні атаки на цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що російські війська знову активізували наступальні операції на Сіверському напрямку на початку літа 2025 року. «Нещодавні російські просування на північний схід від Сіверська свідчать про те, що війська РФ перебувають за кілька кілометрів від міста і можуть почати здійснювати більш узгоджені атаки на Сіверськ найближчим часом», – стверджують в Інституті вивчення війни.

Раніше цього місяця проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії писав, що армія РФ почала просуватися у Білогорівці – донедавна єдиній точці під контролем ЗСУ у Луганській області і одній із ключових точок оборони так званого Сіверського виступу. У менш ніж 10 кілометрах західніше лежить Сіверськ, між яким і Білогорівкою більше немає зручних для оборони населених пунктів. Якщо армії РФ вдасться захопити Сіверськ, це призведе до наближення агресора до Слов'янсько-Краматорської агломерації зі сходу.