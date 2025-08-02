Генштаб: на фронті за добу було 172 зіткнення, 66 – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксували 172 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 2 серпня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора, 20 – на Лиманському.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».