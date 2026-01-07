Генштаб: на фронті минулої доби зафіксували 221 бойове зіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення, найбільше російських атак було на Гуляйпільському і Покровському напрямках, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

«На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 48 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук… На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

Напередодні проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії написав, що вперше за дуже довгий час Покровський напрямок перестав бути лідером за кількістю російських штурмів за добу – його місце зайняв Гуляйпільський.

Вранці 5 січня Генштаб повідомив про 54 бойові зіткнення навколо Мирнограда і Покровська, і про 65 – навколо Гуляйполя.

Майже все місто, згідно з картою DeepState, перебуває у «сірій зоні» – жодна зі сторін його повністю не контролює. Однак армія РФ змогла вбити «клин» в його центр, а також наблизитися з півночі до траси на Варварівку, яка живить українське угруповання.

Аналітики взагалі відзначили велику активність агресора в Запорізькій області в кінці 2025-на початку 2026-го. За їхніми даними, армія РФ активно штурмує Білогір’я біля Оріхова, а також Степногірськ, який може відкрити російським військам дорогу на місто Запоріжжя.