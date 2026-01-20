Доступність посилання

На фронті від початку доби було 102 боєзіткнення – Генштаб

Артилеристи 152-ї ОЄБр ЗСУ ведуть вогонь з гаубиці у бік російських військ поблизу прифронтового міста Покровськ, Донецька область, 11 грудня 2025 року
На фронті від початку цієї доби відбулося 102 бойових зіткнення, близько третини з них – на Покровському напрямку, повідомив у зведенні на 22:00 20 січня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 31 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 січня повідомив, що у районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння – щоденно тут відбувається близько пів сотні боїв. За його словами, противник підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

130 днів на позиціях під Костянтинівкою: історія бійців 93-ї ОМБр «Холодний Яр»
130 днів на позиціях під Костянтинівкою: історія бійців 93-ї ОМБр «Холодний Яр»
