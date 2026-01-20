На фронті від початку доби було 102 боєзіткнення – Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 102 бойових зіткнення, близько третини з них – на Покровському напрямку, повідомив у зведенні на 22:00 20 січня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 31 раз намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 19 січня повідомив, що у районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння – щоденно тут відбувається близько пів сотні боїв. За його словами, противник підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.