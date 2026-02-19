Генштаб: війська РФ за добу провели майже сто штурмів на Гуляйпільському і Покровському напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень, близько ста з них – на двох напрямках: Гуляйпільському і Покровському, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Білицьке та Дачне… На Гуляйпільському напрямку відбулося 49 атак окупантів – у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки і Верхньої Терси», – йдеться в повідомленні.

22 російські атаки зафіксували на Костянтинівському напрямку. Крім того, за даними українського командування, бойові дії минулої доби тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Інформація про контрнаступальні дії Сил оборони на півдні України почала з'являтися в середині минулого тижня. Про неї повідомляли Z-військові кореспонденти, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, а також американський Інститут вивчення війни. 17 лютого їх підтвердив і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомивши про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.