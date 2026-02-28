Генштаб: на фронті від початку доби було пів сотні атак сил РФ, близько половини – на Гуляйпільському напрямку

На фронті від початку доби було 52 російські атаки, повідомив у зведенні на 16:00 28 лютого Генштаб ЗСУ. За повідомленням, найбільше атак було на Гуляйпільському напрямку.

«На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного і в бік Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаудару по Чарівному. Три боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку, за даними Генштабу, від початку доби війська РФ 13 разів намагалися потіснити українські сили із займаних позицій.

Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.