На фронті від початку доби було 132 боєзіткнення – Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 132 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Гуляйпільському напрямку, повідомив у зведенні на 22:00 28 лютого Генштаб ЗСУ.

«На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка. Чотири боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Покровському напрямку російські війська здійснили 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке і в бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

Також атаки тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.