Крим Реалії
На фронті від початку доби було 132 боєзіткнення – Генштаб

Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, архівне фото
Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, архівне фото

На фронті від початку цієї доби відбулося 132 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Гуляйпільському напрямку, повідомив у зведенні на 22:00 28 лютого Генштаб ЗСУ.

«На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка. Чотири боєзіткнення тривають», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, на Покровському напрямку російські війська здійснили 22 атаки, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке і в бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

Також атаки тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

