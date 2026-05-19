Генштаб: на фронті за добу було 236 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 19 травня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке, Никанорівка і Покровськ», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, 22 російські атаки було на Гуляйпільському напрямку, 18 – на Костянтинівському, 14 – на Лиманському. Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.