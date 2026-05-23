Генштаб: на фронті за добу було 216 боєзіткнень

Українські військові ведуть вогонь біля Покровська, архівне фото

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив вранці 23 травня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Кучерів Яр, Новопавлівка та Новопідгородне. На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Солодке, Староукраїнка, Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Придніпровському напрямках.

Напередодні в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

