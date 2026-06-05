Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 273 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 273 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на двох напрямках: Покровському і Гуляйпільському, повідомив вранці 5 червня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та у бік населених пунктів Вільне, Дорожнє, Шевченко, Білицьке, Новоолександрівка, Родинське, Олександрівка, Сергіївка, Новопавлівка… На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 37 атак», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, на Лиманському напрямку було 26 атак російських військ, на Костянтинівському – 19. Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

За оцінкою ISW, з грудня 2025-го по травень 2026 року російська армія загалом отримала контроль над 40,64 квадратними кілометрами території в Україні й втратила 281,1 квадратного кілометра.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.