На фронті від початку доби відбулося 199 бойових зіткнень – Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 199 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив у зведенні на 22:00 11 червня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, по 16 російських атак було на Лиманському і Гуляйпільському напрямках. Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).