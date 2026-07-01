Генштаб: на фронті від початку доби було 210 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 210 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському, Слов’янському, Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у вечірньому зведенні на 22:00 1 липня Генштаб ЗСУ.

«23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Василівка, Новомиколаївка, Молодецьке, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новогришине, Новопавлівка… На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки. Одне боєзіткнення наразі ще триває», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, на Костянтинівському напрямку українські сили відбили 17 російських штурмів, на Гуляйпільському – 16.

Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Напередодні в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

«І серед цих семи ми можемо виділити, в принципі, чотири таких основних напрямки… Якщо, наприклад, розглядати кількість щоденних наступальних атакуючих штурмових дій за добу, якщо щільність достатньо висока, 250, в середньому 260-240 дій, то майже 45, інколи 50% – це наступальні дії наших підрозділів. Тобто активність противника зменшилась значно. Я не скажу, що вдвічі, але на одну третину точно», – сказав Сирський.

Нещодавно речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.