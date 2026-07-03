Генштаб: на фронті від початку доби було 225 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 225 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Слов’янському, Костянтинівському, Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у зведенні на 22:00 3 липня Генштаб ЗСУ.

«На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 24 спроби загарбників іти вперед в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного. Ще одне боєзіткнення наразі ще триває. На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі штурми в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка», – йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку, за даними командування ЗСУ, було 17 російських атак, 15 – на Гуляйпільському, на Південно-Слобожанському – 13.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

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Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.