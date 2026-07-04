На фронті від початку доби було 236 боєзіткнень – Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 236 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Гуляйпільському, Покровському і Слов’янському напрямках, повідомив у зведенні на 22:00 4 липня Генштаб ЗСУ.

«На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 27 ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве», – йдеться в повідомленні.

На Покровському і Слов’янському напрямках було по 23 російські атаки, на Костянтинівському – Сили оборони відбили 14 російських штурмів, ще одне боєзіткнення триває, кажуть у Генштабі.

Крім того, за даними командування ЗСУ, бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.