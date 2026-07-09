Генштаб: найбільше російських штурмів за добу було на Покровському напрямку

На фронті минулої доби зафіксовано 268 бойових зіткнень, найбільше російських штурмів було на Покровському напрямку, де українські сили зупинили 38 атак, повідомив у ранковому зведенні 9 липня Генштаб ЗСУ.

«На Гуляйпільському напрямку окупанти 30 разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Гіркого, Рибного, Добропілля, Воздвижівки, Цвіткового, Косівцевого та Чарівного… На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямку Степанівки та Олександро-Шультиного. На Слов’янському напрямку противник здійснив 28 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Наприкінці червня в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилася із 13 до семи.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.