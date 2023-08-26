Генштаб: до села на окупованому Запоріжжі прибули до 1500 російських військових

Протягом попередньої доби на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 серпня.

За зведенням, російські війська безуспішно намагалися наступати біля Новоєгорівки та Білогорівки на Луганщині, а також біля Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

«На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області… На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області», – заявляє командування.

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Штаб також повідомляє про відбиття російських атак біля Вугледара на Донеччині. Крім того, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

За спостереженнями штабу, російські війська продовжують розміщуватися в цивільних будівлях, «використовуючи цивільне населення як живий щит»:

«В населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні».

Генштаб звітує про 13 ударів авіації по російських військових цілях і ще чотири удари ракетних військ і артилерії.