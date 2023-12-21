Генштаб: Сили оборони відбили понад 30 атак Росії на Авдіївському напрямку

Російські війська завдали 41 авіаційного удару та 28 разів обстріляли українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню протягом доби – про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 21 грудня. Командування зафіксувало 86 бойових зіткнень на лінії фронту.

Штаб називає складною оперативну обстановку на сході та півдні України, ситуація на півночі суттєво не змінилася.

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Зокрема, Сили оборони відбили:

18 російських атак на Куп’янському напрямку біля Синьківки та Стельмахівки

три спроби прорвати оборону за підтримки авіації на Лиманському напрямку, поблизу Тернів

сім атак на Бахмутському напрямку, біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки

32 нападів Росії на Авдіївському напрямку: 20 – на схід від Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 поблизу Первомайського

11 безуспішних атак на Мар’їнському напрямку, біля Мар’їнки та Новомихайлівки

п’ять атак на захід від Вербового на Запоріжжі

11 спроб Росії вибити ЗСУ з лівобережжя Дніпра

На Шахтарському напрямку Генштаб не фіксував наступальних дій протягом доби.

Командування звітує про 14 ударів української авіації по місцях зосередження російського особового складу та техніки, а також по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, ракетні війська ЗСУ вразили місце скупчення особового складу та низку інших військових цілей армії РФ.

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Американський Інститут вивчення війни 21 грудня на основі відкритих даних дійшов висновку, що напередодні російські війська здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута.

У свою чергу, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський нещодавно повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».