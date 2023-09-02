Генштаб: Сили оборони протягом дня стримують російський наступ на трьох напрямках

Російські війська протягом доби завдали двох ракетних і 34 авіаудари, а також 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 2 вересня.

За добу штаб зафіксував понад 15 бойових зіткнень на фронті за добу.

Зокрема, на Лиманському напрямку російські війська вели безуспішні спроби наступати біля Новоєгорівки Луганської області.

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«На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області… На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області», – повідомляє командування.

Крім того, українські війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольську напрямку: «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

Генштаб також звітує про загалом 11 ударів, а також про 22 удари ракетних та артилерійських військ по місцях зосередження російського особового складу та військовій техніці.