Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося 100 боїв, майже половина – на трьох напрямках

На фронті від початку доби відбулося 100 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше російських атак – 19 – було на Покровському напрямку, де противник намагався просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Шахове та у бік населеного пункту Шевченко.



На Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках війська РФ провели по 14 атак. Вони штурмували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Щербинівка, Іванопілля, Софіївка, Бересток, Гуляйпол та у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення досі тривають.



Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.



На Краматорському та Оріхівському напрямках російських наступальних дій не було.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого повідомляв, що українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя.