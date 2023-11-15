Генштаб: Сили оборони відбивали російські атаки на семи напрямках

Обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил увечері 15 листопада. На фронті зафіксували 58 бойових зіткнень.

Зокрема, російські війська обстріляли близько 30 населених пунктів на півночі.

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Також Сили оборони протягом дня відбивали:

сім російських атак на Куп’янському напрямку, де війська РФ штурмували позиції біля Синьківки, Петропавлівки та Іванівки на Харківщині

«безуспішні штурмові дії» біля Надії на Лиманському напрямку

російські штурми поблизу Кліщіївки та Андріївки в напрямку Бахмута

17 атак на Авдіївському напрямку, східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського

19 атак поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки

російські штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського на Шахтарському напрямку

атаки російських військ поблизу Новодарівки на Запоріжжі

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в зведенні.

Командування звітує про 10 авіаційних ударів Сил оборони по російських військових і техніці, а також ураження низки цілей ракетними військами, в тому числі 13 артилерійських засобів РФ.