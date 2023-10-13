Генштаб звітує про відбиття атак на чотирьох напрямках і збиття російського Су-25

Російські війська протягом доби завдали двох ракетних та 39 авіаційних ударів по українських позиціях та населених пунктах, а також завдали 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 13 жовтня.

За зведенням, протягом доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області. Крім того, тут противник завдав авіаційних ударів», – заявило командування.

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Також Сили оборони відбили 10 російських атак біля Авдіївки, а також понад 15 атак в районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області.

«На Мар’їнському напрямку протягом доби Cили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області… На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області», – йдеться в зведенні.

Також російські війська «безуспішно» намагалися відновити втрачені позиції біля Роботиного на Запоріжжі.

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Командування також повідомляє про наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках: ЗСУ «завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту»,

Генштаб звітує про збиття російського винищувача Су-25 та безпілотника «Орлан-10». Російське Міноборони не коментувало цю заяву.

Крім того, за повідомленням, ЗСУ завдали 12 авіаударів по місцях зосередження російського особового складу та техніки, а також ракетних ударів по пункту управління, місцю зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ російської армії.