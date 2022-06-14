Війська РФ ведуть штурмові дії і намагаються посилити угруповання в Сєвєродонецьку – Генштаб ЗСУ

Російські військові ведуть штурмові дії в Сєвєродонецьку на Луганщині, здійснюють перегрупування і намагаються посилити своє угруповання, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного», – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку, за даними Генштабу, зафіксовано систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

«На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська… На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли наші війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське і Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки», – йдеться у зведенні ввечері 14 червня.

У районі Берестова українські військові відбили російський штурм, завдали військам РФ втрат і змусили відійти на раніше зайняті позиції, повідомили у командуванні.

«Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки», – повідомили у Генштабі.

За даними командування, в 111-ту добу протистояння України масштабному російському вторгненню загарбники продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової і цивільної інфраструктури на території України.

Напередодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.

«Щоб закінчити війну і викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів», – написав Подоляк у твітері 13 червня.

Він додав, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, і Київ очікує на рішення.