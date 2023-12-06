Ситуація «залишається складною»: Генштаб повідомив про 83 бойові зіткнення на фронті

Оперативна ситуація на сході й півдні України залишається складною, протягом доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 6 грудня.

«Ворог завдав два ракетних і 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними Генштабу, на Куп’янському і Лиманському напрямках українські військові відбили по шість атак російських сил, на Бахмутському напрямку – 10, на Авдіївському напрямку – 29 атак, на Мар’їнському – 13, на Запорізькому – п’ять і на Шахтарському – одну атаку.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – йдеться в повідомленні.

Американський Інститут вивчення війни у звіті за 5 грудня зазначив, що Сили оборони змусили російські сили відступити на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, посилаючись на українських військових оглядачів і російських «воєнкорів», аналітики повідомили про просування ЗСУ на схід від залізниці біля коксохіму.