Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ

Розвідка Великої Британії у своєму звіті за 5 грудня повідомила, що армія Росії вже контролює більшу частину Мар’їнки, яка розташована за кілька кілометрів на захід від кордону окупованого Донецька.

У розвідці наголосили, що російські війська повільно просуваються крізь руїни міста протягом кількох останніх тижнів – у рамках свого осіннього наступу. ЗСУ, зазначили у відомстві, продовжують контролювати невеликі території на західній околиці Мар’їнки.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Самого міста – в якому до великого вторгнення Росії жило близько 9 тисяч людей і в якому був КПВВ для в'їзду на захоплену територію Донбасу – зараз фактично вже не існує.

Росія восени розпочала масований наступ на всьому Сході – його епіцентром стала Авдіївка, ще одне місто-супутник Донецька.

Попри опір Сил оборони та фортифікації, що зміцнюються з 2014 року, агресору вдається вгризатися в позиції українських захисників.

Тільки навесні наступного 2024 року ЗСУ можуть отримати дві ескадрильї літаків F-16 і керовані бомби дальньої дії GLSDB, які Київ давно просив у союзників. До цього Україні доведеться відбиватись від армії Росії на Донбасі тим, що вже є на озброєнні.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Як Росії вдається прогризати оборону ЗСУ на захід від Донецька?

Чи допоможуть F-16 та ракети GLSDB зупинити просування Росії на Донбасі?

І чому насправді не приніс проривів літньо-осінній наступ ЗСУ?