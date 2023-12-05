Росія вгризається в Донбас: як ЗСУ зупинити армію РФ

Розвідка Великої Британії у своєму звіті за 5 грудня повідомила, що армія Росії вже контролює більшу частину Мар’їнки, яка розташована за кілька кілометрів на захід від кордону окупованого Донецька.
У розвідці наголосили, що російські війська повільно просуваються крізь руїни міста протягом кількох останніх тижнів – у рамках свого осіннього наступу. ЗСУ, зазначили у відомстві, продовжують контролювати невеликі території на західній околиці Мар’їнки.
Самого міста – в якому до великого вторгнення Росії жило близько 9 тисяч людей і в якому був КПВВ для в'їзду на захоплену територію Донбасу – зараз фактично вже не існує.
Росія восени розпочала масований наступ на всьому Сході – його епіцентром стала Авдіївка, ще одне місто-супутник Донецька.
Попри опір Сил оборони та фортифікації, що зміцнюються з 2014 року, агресору вдається вгризатися в позиції українських захисників.
Тільки навесні наступного 2024 року ЗСУ можуть отримати дві ескадрильї літаків F-16 і керовані бомби дальньої дії GLSDB, які Київ давно просив у союзників. До цього Україні доведеться відбиватись від армії Росії на Донбасі тим, що вже є на озброєнні.
Головні питання випуску:
Як Росії вдається прогризати оборону ЗСУ на захід від Донецька?
Чи допоможуть F-16 та ракети GLSDB зупинити просування Росії на Донбасі?
І чому насправді не приніс проривів літньо-осінній наступ ЗСУ?