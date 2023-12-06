ЗСУ вдалося відкинути Росію від Авдіївки: подробиці

Американський Інститут вивчення війни у звіті за 5 грудня зазначив, що Сили оборони змусили російські сили відступити на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, посилаючись на українських військових оглядачів та російських «воєнкорів», аналітики повідомили про просування ЗСУ на схід від залізниці біля коксохіму.

Проте є й інші відео з «передка», які свідчать про просування вже армії Росії вздовж залізниці біля заводу та на південь від терикону в Авдіївці, зазначили в Інституті.

Росія атакує Авдіївку з усіх боків – крім західного, який, як і саме місто, продовжують контролювати ЗСУ.

Зважаючи на все, головний напрямок удару агресора – північний захід від міста, де загарбники намагаються перерізати шляхи постачання до міста. Також Росія намагається штурмувати коксохім, який вже став великим промисловим «опорником» для Сил оборони у місті.



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Російське видання «Важливі історії» повідомило, що понад сотня родичів мобілізованих росіян написали листа президент РФ Володимиру Путіну, в якому повідомляють про колосальні втрати під час штурмів Авдіївки. За їхніми словами, в окопи кидають тяжко поранених, а солдати ходять по трупах своїх товаришів по службі.

«Поспішають, поки [українці] у суперечках, женуть до «прямої лінії» [Володимира Путіна] і Нового року. Результат якийсь потрібний. Всі довкола кажуть, що візьмемо Авдіївку й надалі переговори», – розповіла журналістам дружина одного з мобілізованих.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, сили РФ не полишають спроб оточити Авдіївку. За добу на Авдіївському напрямку українські військові успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки 28 листопада оцінило просування в районі Авдіївки як одне з найбільших досягнень сил РФ на фронті з весни. За місяць до того, 28 жовтня, британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.

Головні питання випуску:

Як ЗСУ вдалося відкинути загарбників на північ від Авдіївки?

Чи дійсно Путін хоче взяти місто до своєї «прямої лінії»?

І як довго ЗСУ зможуть утримувати місто?