Мінус 150 військових, 3 засоби ППО та 7 броньованих машин – Генштаб ЗСУ про втрати РФ за минулу добу

Від початку повномасштабного військового вторгнення станом на 18 липня Росія втратила близько 38450 (150 лише протягом минулої доби) своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Крім того, у війні проти України Росія втратила:

1687 (+3 за останню добу) танків

3886 (+7) бойових броньованих машин

849 (+3) артилерійських систем

248 РСЗВ

113 (+3) засоби ППО

220 літаків

188 гелікоптерів

690 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня

166 крилаті ракети

15 кораблів /катерів

2753 (+7) автомобільної техніки та автоцистерн

70 (+2) спеціальна техніка

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.