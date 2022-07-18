Мінус 150 військових, 3 засоби ППО та 7 броньованих машин – Генштаб ЗСУ про втрати РФ за минулу добу

Від початку повномасштабного військового вторгнення станом на 18 липня Росія втратила близько 38450 (150 лише протягом минулої доби) своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Крім того, у війні проти України Росія втратила:
- 1687 (+3 за останню добу) танків
- 3886 (+7) бойових броньованих машин
- 849 (+3) артилерійських систем
- 248 РСЗВ
- 113 (+3) засоби ППО
- 220 літаків
- 188 гелікоптерів
- 690 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 166 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів
- 2753 (+7) автомобільної техніки та автоцистерн
- 70 (+2) спеціальна техніка
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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