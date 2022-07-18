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Мінус 150 військових, 3 засоби ППО та 7 броньованих машин – Генштаб ЗСУ про втрати РФ за минулу добу

Знищена російська військова техніка на території агроферми, яку військові РФ використовували як військову базу. Харківська область, 17 липня 2022 року

Від початку повномасштабного військового вторгнення станом на 18 липня Росія втратила близько 38450 (150 лише протягом минулої доби) своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Крім того, у війні проти України Росія втратила:

  • 1687 (+3 за останню добу) танків
  • 3886 (+7) бойових броньованих машин
  • 849 (+3) артилерійських систем
  • 248 РСЗВ
  • 113 (+3) засоби ППО
  • 220 літаків
  • 188 гелікоптерів
  • 690 (+2) БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 166 крилаті ракети
  • 15 кораблів /катерів
  • 2753 (+7) автомобільної техніки та автоцистерн
  • 70 (+2) спеціальна техніка

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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