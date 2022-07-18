Українська авіація завдала удару по двох опорних пунктах військ РФ на Херсонщині – ОК «Південь»

Українські штурмовики завдали удару по опорних пунктах військ РФ біля Благодатного та Давидова Броду на Херсонщині, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними командування, українські військові за добу знищили, серед іншого два російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси «ПАНЦИР-С1».

«За підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 36 рашистів, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси «ПАНЦИР-С1», 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, радіолокаційну станцію «Підліт», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини», – додають в ОК «Південь».

Напередодні в ОК «Південь» заявили про «певні здобутки» українських військ на півдні України.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.