Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Українська авіація завдала удару по двох опорних пунктах військ РФ на Херсонщині – ОК «Південь»

Крім того, в командуванні підтвердили знищення двох російських складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини

Українські штурмовики завдали удару по опорних пунктах військ РФ біля Благодатного та Давидова Броду на Херсонщині, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними командування, українські військові за добу знищили, серед іншого два російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси «ПАНЦИР-С1».

«За підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають: 36 рашистів, 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси «ПАНЦИР-С1», 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління, радіолокаційну станцію «Підліт», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини», – додають в ОК «Південь».

Напередодні в ОК «Південь» заявили про «певні здобутки» українських військ на півдні України.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG