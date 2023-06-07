Майже 900 військових, літак і 37 артсистем Росія втратила за добу – Генштаб ЗСУ

Росія минулої доби втратила 880 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила близько 212 030 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові також навели дані про втрати російської техніки:

танки – 3873 (+13 за минулу добу)

бойові броньовані машини – 7560 (+17)

артилерійські системи – 3640 (+37)

РСЗВ – 594 (+4)

засоби ППО – 352 (+1)

літаки – 314(+1)

гелікоптери – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7)

крилаті ракети – 1171

кораблі/катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 6349(+17)

спеціальна техніка – 492 (+3)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.