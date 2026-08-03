Генштаб ЗСУ заявив про ураження місця пуску БпЛА у Брянській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі (Брянська область, РФ).



Також українське командування заявило про ураження складу матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальної бази артилерійської бригади у районі Нового Життя в окупованому Криму.

За даними штабу, цей об’єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника.



Крім того, Генштаб заявив про ураження складів матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки (окупований Крим), складу паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського (Бєлгородська область, РФ), а також комунікаційного вузла у районі Артемівки (окупований Крим).

Наразі Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані. Повітряні сили ЗСУ майже щодня повідомляють про російські атаки дронами, серед іншого, з Брянської області РФ.

Очільник Брянської області РФ Єгор Ковальчук про ураженні об’єкти в регіоні не повідомляє, але стверджує про поранення сімох місцевих жителів.

У ніч проти 3 серпня в різних районах окупованого Криму лунали вибухи, у Керчі виникли пожежі, перекривався рух на Керченському (Кримському) мосту, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві моніторингові канали.

Вибухи було чути у селищі Чорноморське, Євпаторії, Сакському районі, Феодосії, Сімферополі, Керчі.

Російська влада окупованого Криму вранці 3 серпня повідомляє про трьох загиблих і двох поранених, не уточнюючи місця загибелі.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



