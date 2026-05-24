Генштаб ЗСУ: за минулу добу на фронті було майже 250 боїв

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб, застосував 9203 дрони-камікадзе та здійснив 2886 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка.

Також сили РФ на Гуляйпільському напрямку здійснили 32 атаки, а на Костянтинівському напрямку – 21 атаку.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Напередодні в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.



