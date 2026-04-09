Генштаб ЗСУ: на фронті протягом минулої доби було 164 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 75 авіаційних ударів, скинувши 250 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10100 дронів-камікадзе та здійснив 3625 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше боїв було зафіксовано на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Муравка, Гришине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Сергіївка.

На Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 20 атак поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки, а на Гуляйпільському – 18 атак.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії.



