Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося 189 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше російський атак знову зафіксовано на Покровському напрямку – 25 атак. Війська РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.



Дещо менше – 22 російські атаки – були на Гуляйпільському напрямку. Досі тривають три боєзіткнення.

Сили оборони успішно відбили 12 російських штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Степанівки. Досі триває одне боєзіткнення.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: «Сухопутному коридору» з Криму кінець? У СБС заявили, що заблокували нову трасу РФ в окупації

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.







