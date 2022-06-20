Росія продовжує зазнавати найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Росія за останню добу втратила 200 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

У Генштабі ЗСУ інформують, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

33800 (200 – за останню добу) військових

1477 (+9) танків

3588 (+11) бойових броньованих машин

749 (+4) артилерійських систем

238 (+3) РСЗВ

98 засоби ППО

216 літаків

181 гелікоптер

601 (+3) БПЛА

130 крилатих ракет

14 кораблів /катерів

55 одиниць спецтехніки

Дані уточнюються, додають у Генштабі.

Попередньої доби російські війська також зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.