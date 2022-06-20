Росія продовжує зазнавати найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках – Генштаб ЗСУ

Росія за останню добу втратила 200 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
У Генштабі ЗСУ інформують, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- 33800 (200 – за останню добу) військових
- 1477 (+9) танків
- 3588 (+11) бойових броньованих машин
- 749 (+4) артилерійських систем
- 238 (+3) РСЗВ
- 98 засоби ППО
- 216 літаків
- 181 гелікоптер
- 601 (+3) БПЛА
- 130 крилатих ракет
- 14 кораблів /катерів
- 55 одиниць спецтехніки
Дані уточнюються, додають у Генштабі.
Попередньої доби російські війська також зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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