Генштаб ЗСУ: російська армія втратила понад 1100 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 180 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 грудня.
За даними командування, загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 205 690 військових.
Генштаб також навів оновлені дані про втрати російської техніки:
- 11 472 танки (+3 за попередню добу)
- 23 837 бойових броньованих машин (+6)
- 35 570 артилерійських систем (+13)
- 1 581 реактивна система залпового вогню
- 1 264 засоби протиповітряної оборони
- 434 літаки
- 347 гелікоптерів
- 96 532 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+305)
- 4 136 крилатих ракет
- 28 кораблів і катери
- 2 підводних човни
- 71 891 автомобіль і автоцистерна (+113)
- 4 030 одиниць спеціальної техніки (+1)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.
«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
