Генштаб ЗСУ: російська армія втратила понад 1100 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 180 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 грудня.

За даними командування, загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 205 690 військових.

Генштаб також навів оновлені дані про втрати російської техніки:

11 472 танки (+3 за попередню добу)

23 837 бойових броньованих машин (+6)

35 570 артилерійських систем (+13)

1 581 реактивна система залпового вогню

1 264 засоби протиповітряної оборони

434 літаки

347 гелікоптерів

96 532 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+305)

4 136 крилатих ракет

28 кораблів і катери

2 підводних човни

71 891 автомобіль і автоцистерна (+113)

4 030 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



