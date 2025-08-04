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Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 144 боєзіткнення, 18 з них тривають досі

За даними штабу, найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів
За даними штабу, найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів

Від початку цієї доби на фронті відбулося 144 боєзіткнення, 18 з них тривають досі, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів, атакувавши у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.

Інтенсивні бої продовжуються на Лиманському напрямку – російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. А на Новопавлівському напрямку війська РФ 14 разів намагалися прорвати українську оборону біля шести населених пунктів Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.

Противник також продовжує атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

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Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».



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