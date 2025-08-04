Генштаб ЗСУ: від початку доби на фронті було 144 боєзіткнення, 18 з них тривають досі

Від початку цієї доби на фронті відбулося 144 боєзіткнення, 18 з них тривають досі, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів, атакувавши у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут.



Інтенсивні бої продовжуються на Лиманському напрямку – російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. А на Новопавлівському напрямку війська РФ 14 разів намагалися прорвати українську оборону біля шести населених пунктів Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка.



Противник також продовжує атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

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Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».







