Генштаб ЗСУ повідомив про 147 боїв на фронті

За даними штабу, найбільше атак зберігається на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

За даними штабу, найбільше боїв зберігається на Покровському напрямку, де російські загарбники провели 39 атак, намагаючись просунутися біля населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку протягом длня відбулося 18 російських атак – у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого.

На Слов’янському та Костянтинівському напрямках війська РФ атакували 23 рази.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Армія РФ масовано атакувала трасу Павлоград – Покровськ: логістика ЗСУ під загрозою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.


