Генштаб ЗСУ заявив про ураження підприємства зі складу «Роскосмосу», двох мостів та чотирьох складів військ РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 1 липня Сили оборони України уразили «Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань» (НДІФІ) у Пензенській області РФ.

За даними штабу, зафіксовано влучання і задимлення на об’єкті.

Українське командування зауважує, що уражене підприємство є провідним в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування, воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи» цей холдинг, за даними Генштабу ЗСУ, є складовою держкорпорації «Роскосмос»та виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет (Іскандер, Калібр, Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки).

Масштаби збитків уточнюються.

Також Генштаб повідомив про ураження автомобільного мосту через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничного мосту через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичної переправи у районі Новоочеретуватого Донецької області.

За даними українських військових, ці об’єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Окрім того, у штабі заявили про ураження п’яти пунктів управління БпЛА противника, складу паливно-мастильних матеріалів, а також трьох складів матеріально-технічного забезпечення у районах Крупки Курської області (РФ), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

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Українські моніторингові телеграм-канали стверджують, що вражено Науково-дослідний інститут фізичних вимірів (НДІФД). Про це також свідчить OSINT-аналіз ASTRA. Крім того, повідомлялося про атаку на Пензенський науково-дослідний інститут електронно-механічних приладів (НДІЕМП), Пензенський підшипниковий завод та ВАТ «Маяк». Ця інформація офіційно не підтверджена.

Губернатор Пензенської області РФ Олег Мельниченко заявив, що сили ППО збили безпілотний літальний апарат. Його уламки пошкодили лінії електропередачі та впали на недобудований будинок. Ніхто не постраждав.

Міноборони Росії заявило про знищення 179 безпілотників над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Калузькою, Курською, Орловською, Пензенською, Ростовською, Саратовською, Самарською, Тверською, Ульяновською областями, Краснодарським і Ставропольським краями, Московським регіоном.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».









