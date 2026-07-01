У Пензі дрони атакували інститут, який працює на ракетно-космічну галузь РФ

У російській Пензі під час атаки безпілотників, ймовірно, був уражений АТ «Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань» (НДІФІ), який розробляє обладнання для ракетно-космічної техніки, пише проєкт ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу.

За даними аналітиків, геолокація відеозаписів, опублікованих місцевими жителями, свідчить, що одним із атакованих об’єктів став саме НДІФІ. Один із роликів був знятий біля монумента «Глобус», інший – біля будівлі Центрального банку РФ на вулиці Кірова, 62.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку безпілотників на регіон. Спочатку він повідомив, що уламки дронів начебто пошкодили лінії електропередач та впали на недобудовану будівлю. Згодом уточнив, що Пенза зазнала атаки БПЛА, зазначивши, що, «за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає».

НДІФІ займається розробкою, виробництвом і випробуванням датчиків, перетворювальної апаратури та систем діагностики для ракетно-космічної техніки. Підприємство входить до складу холдингу «Російські космічні системи», який належить державній корпорації «Роскосмос».

Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел. Українські військові удар дронами по Пензі наразі не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

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Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня 2025 року агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.